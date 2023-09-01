

Студентами в Грузии в 2023 году стали 34 843 абитуриента

01.09.2023 14:38





Единые национальные экзамены в этом году благополучно сдали в Грузии 34 843 человека.



Не прошли около 10 тысяч человек, всего на экзамены регистрировалось около 45 тысяч. Явка была 94%. Проваливались в этом году, в основном, на математике, физике, химии и биологии.



Расклада по наборам в вузы и специальностям пока нет – каждый будущий студент сегодня получил доступный ему список, исходя из набранных баллов, и теперь должен выбрать куда вносить документы.



Окончательные результаты Единых Национальных экзаменов опубликованы на сайте центра экзаменов и доступны после ввода личного номера и пароля. Для каждого будущего студенты здесь же размещена информация, в каких вузах он может продолжить учебу, исходя из набранных баллов, и есть ли право на государственный грант.



Национальный центр экзаменов напомнил, что абитуриенты должны сами связаться с выбранным вузом и вовремя заключить договор.



В ближайшее время Минобразования также опубликует данные по иностранным студентам, которые приняты в грузинские вузы в этом году.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





