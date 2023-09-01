

Папуашвили: Никакая мотивация не оправдывает нарушение Конституции

01.09.2023 15:07





«Единственная возможная реакция и ответственность парламента на нарушение Конституции – это обращение в Конституционный суд за правовой оценкой этого действия. Я считаю, что это наша ответственность перед нашей Конституцией», – заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Как отметил Папуашвили, никакая мотивация не оправдывает нарушение Конституции.



По его словам, через две недели после оценки Конституционного суда парламент будет голосовать по вопросу об импичменте президента.



«Я думаю, что когда будет заключение Конституционного суда, исходя из простоты вопроса, что это было нарушение Конституции, и если кто-то примет решение против этого, то для него это будет политически сложное решение, назвать нарушение Конституции ненарушением. Это будет момент, в какой-то степени момент истины, когда каждому придется принять это решение со своей политической ответственностью», — заявил Папуашвили.



«Грузинская мечта» начинает процедуру импичмента в отношении президента Саломе Зурабишвили.





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