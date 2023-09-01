

Лидер «Гирчи»: «Грузинская мечта» предоставила «Нацдвижению» рычаг давления на президента

01.09.2023 15:07





Один из лидеров «Гирчи» Сандро Раквиашвили утверждает, что с началом процедуры импичмента президента «Грузинская мечта» наделила «Национальное движение» рычагом влияния на Саломе Зурабишвили:



««Грузинская мечта» решила освободить Мишу, чтобы перед выборами было кем пугать (избирателей). Но поскольку сейчас, когда он сидит в тюрьме, он выглядит очень слабым политически, но они не могут его освободить сами и делают это с чужими руками. Вот в чем дело — без «Национального движения» они не могут объявить импичмент, им нужно подкупить 13 человек от оппозиции и они не могут этого сделать. Но в такой конфигурации у «Национального движения» появляются рычаги давления на президента — «если вы не освободите Мишу, мы поддержим импичмент». В этой ситуации президент может пойти на уступки и помиловать Мишу», — сказал Раквиашвили.



Напомним, что «Грузинская мечта» начинает процедуру импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили. Впрочем, для его завершения необходима поддержка 100 парламентариев, поэтому без голосов оппозиции у него нет перспективы на исполнение.



Соответствующее решение в правящей партии приняли после начала «европейского турне» президента. Саломе Зурабишвили отправилась в Европу, для встреч с европейскими лидерами и обсуждения с ними вопроса поддержки в предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС. В правительстве заявили, что не давали согласия на «европейский вояж» президента, потому, по утверждениям представителей властей, решение Саломе Зурабишвили – нарушение Конституции.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





