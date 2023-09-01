

Президент Грузии встретилась с Шарлем Мишелем

01.09.2023 15:49





Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась в Брюсселе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.



Кадры встречи, состоявшейся в Европейском совете, распространены на официальной странице Зурабишвили в Facebook.



Президент Грузии прибыла сегодня в Брюссель из Германии, где вчера со встречи с немецким коллегой начались встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС.



Саломе Зурабишвили откликнулась в соцсети на встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и отметила, что поддержка Германии будет иметь для Грузии решающее значение на пути евроинтеграции.





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