|
|
|
Европарламентарий заявила, что шокирована планами объявить импичмент Зурабишвили
01.09.2023 15:51
Депутат Европарламента Маркета Грегорова прокомментировала решение «Грузинской мечтой» начать процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили.
«Шокирована, планами [объявить] импичмент президенту Зурабишвили, тогда когда она собирается говорить с лидерами Европейского Союза. Она твердо проевропейский [политик]. К сожалению, в большей степени, чем некоторые представители правительства. Если «Грузинская Мечта» хочет получить статус кандидата, им следует одобрять эти переговоры, а не бояться их итогов», — написала она.
Визиты Зурабишвили не были согласованы с правительством Грузии. «Грузинская мечта» посчитала это нарушением Конституции и объявила о начале процедуры импичмента президента.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна