

Европарламентарий заявила, что шокирована планами объявить импичмент Зурабишвили

01.09.2023 15:51





Депутат Европарламента Маркета Грегорова прокомментировала решение «Грузинской мечтой» начать процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили.



«Шокирована, планами [объявить] импичмент президенту Зурабишвили, тогда когда она собирается говорить с лидерами Европейского Союза. Она твердо проевропейский [политик]. К сожалению, в большей степени, чем некоторые представители правительства. Если «Грузинская Мечта» хочет получить статус кандидата, им следует одобрять эти переговоры, а не бояться их итогов», — написала она.



Визиты Зурабишвили не были согласованы с правительством Грузии. «Грузинская мечта» посчитала это нарушением Конституции и объявила о начале процедуры импичмента президента.





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