

Саакашвили считает, что события вокруг президента Грузии «это спектакль Иванишвили»

01.09.2023 17:17





Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили утверждает, что последние события связанные с визитами президента Саломе Зурабишвили, это «спектакль поставленный Бидзиной Иванишвили». Об этом он заявил сегодня, 1 сентября.



«Для меня ясно как день, что все эти представления, связанные с тем, пустят или пустят президента в Европу, — это спектакль, поставленный олигархом, и ничего более. Это ходы шулера, для отвлечения внимания от главных тем, также как осенью мы увидим новый политический проект по «перекачке» прозападных голосов, что также будет одним из инструментов Иванишвили для окончательного порабощения Грузии.



Я уверен, что сегодня уже не 2012 год, избиратель получил большой опыт и не обманется. Тем боле, что в конце концов, в направлении нашего окончательного освобождения в международном масштабе происходят тектонические изменения. Сейчас главное наше единство и твердость!» — заявил Саакашвили.



Напомним, что международные визиты Зурабишвили не были согласованы с правительством Грузии. «Грузинская мечта» посчитала это нарушением Конституции и объявила о начале процедуры импичмента президента.





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