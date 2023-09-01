

В Швеции назревает бойкот нобелевской церемонии из-за приглашения России

01.09.2023 18:11





Приглашение посла России на банкет по случаю вручения Нобелевских премий в Стокгольме вызвало жесткую критику со стороны политиков в Швеции: некоторые планируют бойкотировать мероприятие. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Aftonbladet.



Несколько лидеров оппозиционных партий отменили свои приглашения, а представители правительства рассматривают возможность отказаться от участия в мероприятии.



Глава Либеральной партии Карл Йохан Георг Персон заявил, что "не собирается сидеть и поднимать тост за российского посла, пока продолжается отвратительная и кровавая агрессивная война Путина в Украине".



Лидер Партии центра Мухаррем Демирок сказал, что не будет присутствовать на Нобелевской церемонии, если там будет посол России.



"Я с нетерпением ждал возможности присутствовать на церемонии и на Нобелевской вечеринке. Но пока Россия находится в состоянии войны с Украиной, я не могу присутствовать на одной вечеринке с их послом. Я рад отпраздновать исследования и прогресс, но не при любых обстоятельствах", – написал он в Twitter.



Лидер Шведской левой партии Нуши Дадгостар заявила, что не будет участвовать в нобелевских торжествах с представителем российского режима, "пока над Украиной падают бомбы".



Экс-премьер и лидер социал-демократов Магдалена Андерссон сообщила, что не получила приглашение на церемонию, но, по ее словам, Нобелевский фонд должен "серьезно подумать о том, что значит пригласить на церемонию награждения представителя режима, который ведет отвратительную и незаконную войну в Украине, а также угрожает Швеции".



Премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что решение пригласить Россию расстроило многих людей как в Швеции, так и в Украине.



"Информация поступила ко мне вчера вечером, и я достаточно остро отреагировал... Нобелевский фонд принимает собственные решения. Но я бы не пригласил Россию, если бы сейчас отвечал за церемонию вручения премии", – сказал он в интервью агентству TT.



На вопрос, будет ли премьер-министр присутствовать на Нобелевском ужине, Кристерссон попросил разрешения вернуться к этому вопросу позже.



Представители королевской семьи Швеции сообщили, что монаршая семья получила информацию о решении Нобелевского фонда, но пока не дает никаких комментариев.



Министр иностранных дел Тобиас Билльстрём считает, что решение Нобелевского фонда "отличается от других". "Именно Нобелевский фонд приглашает и решает, кто может прийти на вечеринку. Я еще не получил приглашение на нее", – сказал он в TT.



Накануне Нобелевский фонд объявил о намерении пригласить дипломатов всех государств, аккредитованных в Швеции – то есть российских и белорусских тоже – на банкет по случаю вручения Нобелевских премий в Стокгольме, в отличие от прошлого года, когда представителей посольств России и Беларуси не приглашали.



В ответ на это в украинском МИД заявили, что на подобное решение в Кремле отреагируют лишь усилением чувства безнаказанности и новыми преступлениями.





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