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Еврокомиссар: В октябре представим предложения по расширению ЕС
01.09.2023 18:20
Еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Вархеи рассказал о подготовке предложений по расширению ЕС, которые планируют представить в октябре.
Как сообщает "Европейская правда", об этом еврокомиссар заявил в интервью Euractiv.
По его словам, ожидается, что именно в октябре Еврокомиссия представит свои ежегодные отчеты о прогрессе всех стран, находящихся в процессе вступления в ЕС.
"Мы готовы выступить со смелыми предложениями и с новыми идеями", – сказал Вархеи.
Еврокомиссар также отметил, что план расширения, который будет представлен в следующем месяце, ускорит интеграцию кандидатов в ЕС.
"Он будет включать все – от реформ в сфере верховенства права, демократии, экономических реформ и интеграции, улучшения инвестиционного климата и до предоставления – что также важно – необходимой финансовой поддержки для преодоления разрыва в развитии до того, как эти страны станут членами ЕС", – подчеркнул Вархеи.
Этот шаг будет включать увеличение фондов ЕС для стран-кандидатов на вступление и предоставление раннего доступа к определенным сферам политики блока.
"Будет гораздо легче интегрировать эти страны, если они будут намного более развитыми, чем сейчас и чем в предыдущих случаях расширения", – добавил он.
Комментируя слова президента Европейского совета Шарля Мишеля о том, что ЕС должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году, Вархеи заметил, что это возможно, однако для реализации такого плана нужно "удвоить усилия".
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия не поддержала призыв Мишеля готовиться к расширению Европейского Союза на конкретный год.
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