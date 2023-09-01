

Кубилюс: Для меня очевидно, что Конституцию нарушает не Саломе Зурабишвили, а правительство и правящая партия

01.09.2023 19:28





«Импичмент президента — это целенаправленная попытка правящей партии убить шанс на получение статуса кандидата», — заявил «ТВ Пирвели» европарламентарий Андрюс Кубилюс.



По словам депутата Европарламента, «Грузинская мечта» саботирует европейское будущее Грузии.



«Это целенаправленная политика «Грузинской мечты». Президент делает очень хорошее дело, чтобы Грузия получила статус. Теперь мы видим, что правительство Грузии недовольно такой успешной деятельностью президента. Поэтому, я бы сказал, они начали предпринимать антинациональные и глупые шаги. Сейчас я заглянул в Конституцию Грузии, параграф 49-й, который гласит, что президент представляет внешние отношения, и параграф 52-й. Для меня очевидно, кто нарушает Конституцию, это правительство и правящая партия. Это нарушение не только Конституции, но и национальных интересов. Не Зурабишвили, а «Грузинская мечта» саботирует европейское будущее Грузии. Этой инициативой они показывают, что европейские политические коалиции для них неприемлемы. Они действуют не по-европейски и нападают на президента, которая старается, чтобы Грузия получила статус кандидата. Правительство же делает все наоборот. Кремль же доволен», — заявил Кубилюс.







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