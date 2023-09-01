

Европейский совет: Шарль Мишель высоко оценил вклад Саломе Зурабишвили в продвижение к европейской перспективе

01.09.2023 19:41





Европейский совет распространяет официальную информацию о встрече президента Грузии Саломе Зурабишвили и президента Европейского совета Шарля Мишеля в Брюсселе.



Как отмечается в информации, лидеры обсудили отношения между Евросоюзом и Грузией, а также развитие событий в регионе.



«1 сентября 2023 года президент Европейского совета Шарль Мишель встретился в Брюсселе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Лидеры обсудили отношения между ЕС и Грузией, а также развитие событий в регионе и последствия агрессивной войны России против Украины для Грузии и Южного Кавказа.



Мишель подчеркнул решение Европейского совета предоставить Грузии европейскую перспективу как историческую возможность, которую нельзя упустить. Он ещё раз подтвердил приверженность Евросоюза поддержке Грузии в продвижении по европейскому пути и подчеркнул необходимость углубления необходимых стране реформ, особенно в сферах правосудия, деолигархизации и борьбы с коррупцией, плюрализма СМИ. Приоритетными являются деполяризация и создание инклюзивной политической культуры.



Шарль Мишель также высоко оценил вклад президента Грузии в продвижение Грузии на пути к европейской перспективе. Особенно использование права помилования, которое способствовало деполяризации и сильной политической фокусировке президента на повестку дня ЕС-Грузия. Мишель подтвердил непоколебимую поддержку ЕС территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах её международно признанных границ. Он подчеркнул, что Евросоюз по-прежнему привержен делу повышения устойчивости Грузии», — говорится в информации.







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