

Кто из парламентской оппозиции (не) поддержит импичмент президента Грузии

01.09.2023 22:16





«Грузинская мечта» начинает процесс импичмента президента, хотя у правящей команды нет необходимых 100 голосов в парламенте. Соответственно, для импичмента президенту, помимо большинства, нужны и голоса парламентской оппозиции.



Netgazeti предлагает ознакомиться с точкой зрения членов парламентской оппозиции по данному вопросу.



«Национальное движение»



Член «Национального движения» Ани Цитлидзе заявила Netgazeti, что члены парламентской фракции ЕНД не поддержат импичмент президента.



По ее словам, она не может представить себе оппозиционера, который бы поддержал импичмент, поскольку это является диверсией против получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС.



«Речь идет о президенте, которая постоянно призывала «Грузинскую мечту» выполнить рекомендации, которая неоднократно открыто выражала поддержку Украине, критиковала российскую агрессию в Украине и открыто говорила об антиевропейских действиях правительства. Поэтому это не что иное, как саботаж кандидатского статуса и нашего евроатлантического курса. Особенно в свете того, что наши международные партнеры наблюдают за всеми действиями правительства через увеличительное стекло.



Во-вторых, это попытка отвлечь внимание от главных проблем. Я имею в виду ту же трагедию в Шови, в связи с которой есть вопросы и ответственность правительства; социально-экономические проблемы… граждане Грузии не заинтересованы в этих пересудах, которые начнутся в связи с вопросом об импичменте», — заявила Netgazeti Ани Цитлидзе.



По еe мнению, если кто-то из оппозиции поддержит импичмент президента, это нанесет ущерб его политической карьере.



«От можно ожидать чего угодно, но я не могу себе представить, что они купят 12 представителей оппозиции. Можно допускать любые возможности, но ведь речь идет не о 1-2-3 оппозиционерах. Тот, кто пойдет на это, каждый человек знает, что он жертвует собственной политической карьерой и авторитетом. Поэтому я не могу себе представить, что они соберут голоса 12 оппозиционеров [предположительно, именно столько голосов не хватает большинству для импичмента президента]», — говорит Ани Цитлидзе.



Партия «За Грузию»



Бердия Сичинава, член партии «За Грузию», заявил Netgazeti, что их парламентская политическая группа также не поддержит импичмент президента.



По его словам, начало процедуры импичмента со стороны «Грузинской мечты» еще больше поляризует страну и помешает получить статус кандидата.



«Это своего рода месть за политические шаги, предпринятые президентом. Сегодня правительство должно сделать все, чтобы не только президент была представлена в европейских столицах, но и оно принимало участие в совместной делегации вместе с оппозицией и требовало предоставить стране статус кандидата. Это [был бы] своего рода объединяющий фактор и важный шаг к прекращению поляризации. Мы видим противоположные действия со стороны правительства «Грузинской мечты», которое непосредственно занимается саботажем этого процесса», — говорит Бердия Сичинава.



По мнению Сичинава, когда лидер правящей партии обвиняет президента в нарушении Конституции, не следует забывать, что страной управляет правительство «Грузинской мечты», которое «полностью отклоняется от конституционных рамок и каждое их действие является антиконституционным».



«Что касается формально-правовой основы, на которую опирается «Грузинская мечта», то здесь необходим углубленный подход к вопросу, поскольку президент Грузии действует в рамках статьи 78 Конституции как конституционный институт, который должен сделать все для полной интеграции страны в Евросоюз и НАТО. Соответственно, с точки зрения предметного подхода, а не формализма, президент не нарушила Конституцию, хотя решение по этому вопросу должен принять Конституционный суд», — говорит Бердия Сичинава.



В то же время политик не исключает, что необходимые 100 голосов для импичмента президента все же будут собраны и что «Национальное движение» станет «спасательным кругом» «Грузинской мечты» в этом процессе.



«Мы видели, что когда «Грузинской мечте» необходимо мобилизовать голоса, члены «Национального движения» иногда являются спасательным кругом, и, соответственно, они не исключаются [даже сейчас]. Тем более на фоне того, что «Национальное движение» имеет мотивацию против президента, они требуют у нее помиловать Михеила Саакашвили. Поэтому это может быть предметом соглашения между «Национальным движением» и «Грузинской мечтой» и выглядит это не слишком теоретически. Особенно на том фоне, когда мы видели, как члены Высшего совета юстиции были избраны правительством «Мечты» руками «Национального движения», — говорит Бердия Сичинава.



Партия «Гирчи»



Члены «Гирчи» также не собираются голосовать за импичмент президента. Член «Гирчи» Александр Раквиашвили заявил Netgazeti, что вопрос импичмента может быть использован членами «Национального движения» в качестве «сделки» по освобождению Михеила Саакашвили.



«В общем, это игра в «коцев» [членов Грузинской мечты], в которой мы особо участвовать не будем. «Грузинская мечта» решила освободить Мишу, чтобы перед выборами иметь «страшилку», потому что сейчас, когда он сидит в тюрьме, выглядит очень слабым политически, но они не могут его освободить сами и делают все, чтобы сделать это чужими руками. Дело сейчас в том, что без голосов «Национального движения» они не могут устроить импичмент, им подкупить нужно 13 человек из оппозиции и этого они сделать не могут. Но в такой конфигурации у «Национального движения» появляется рычаг давления на президента, что «если не выпустишь Мишу, мы поддержим импичмент», в этой ситуации президент может уступить, помиловать Мишу и ее окончательно «свяжут» с «нацами», а у «Грузинской мечты» будет «страшилка», это мобилизует голоса. И главное, в том, что Мишу выпустят, не обвинят «Грузинскую мечту», потому что они уже полтора года ругают президента. Другого объяснения нет», — заявил Раквиашвили.



«Группа реформ»



Парламентская политическая группа «Группа реформ» не поддержит импичмент президента. Как сообщила Netgazeti председатель политической группы Хатуна Самнидзе, основная цель импичмента — усиление антизападной пропаганды.



По мнению Хатуны Самнидзе, в действительности это «Грузинская мечта» своими антизападными заявлениями и действиями нарушает Конституцию.



«Начав импичмент сейчас, когда с их стороны уже заявлено, что у них недостаточно голосов, они полагают, что посредством этой процедуры, будут использовать этот процесс для достижения своей собственной цели — усилить антизападную риторику, сделать заявления против оппозиции, неоднократно повторяя, что президент является «сторонником радикальной оппозиции». Они также пытаются положить [всю] оппозицию в одну копилку и вновь углубить поляризацию.



Президент был и остается самым высокопоставленным политическим деятелем, громко защищавшим наш европейский выбор. Мы особенно помним это с начала войны, когда «Грузинская мечта» пряталась и боялась, когда президент делала громкие заявления и защищала наш европейский выбор не только заявлениями, но и конкретными действиями. Поэтому Европе будет ясно, что высшее должностное лицо, защищающее европейский выбор, идет против «Грузинской мечты», тем самым еще раз подтверждая, что они [«Грузинская мечта»] идет против Конституции», — говорит Хатуна Самнидзе.

«Еврооптимисты»



Парламентская политическая группа «Еврооптимисты» не поддержит импичмент президента. Как сообщила Netgazeti член партии Хатия Деканоидзе, цель начала процесса импичмента — создать поляризованную среду перед выборами.



По ее словам, «Грузинской мечте» необходимо поднимать такие темы, чтобы не фокусировать внимание на других темах.



«Ираклий Кобахидзе точно знает, что собрать эти голоса практически невозможно, потому что никто из оппозиции не проголосует, а вместе с «Европейскими социалистами» у них нет и 100 голосов. По моему мнению, причин несколько: усиление антизападной кампании, вброс перед выборами таких тем и создание повестки, что займет внимание общественности на несколько месяцев, и практически провалить статус. Так как когда вы запускаете процедуру импичмента президенту, который занимает правильную позицию по отношению к Украине и Западу, это, конечно, увеличивает опасность неполучения статуса», — сказала Netgazeti Хатия Деканоидзе.



Партия «Лело»



«Лело» также не поддерживает импичмент президента. По мнению члена партии «Лело» Анны Нацвлишвили, сами действия «Грузинской мечты» являются антиконституционными, в том числе импичмент президента из-за визита в страны ЕС.



Как заявила Нацвлишвили, «Грузинская мечта» начав эту процедуру, получит свой собственный политический импичмент.



«Уже не тайна и не подлежит сомнению, что «Грузинская мечта» выполняет российскую задание. Это правительство с грузинскими фамилиями, но с русскими мотивами и целями в Грузии. Для российских целей самым важным вопросом сейчас является то, что Грузия каким-то образом не смогла получить статус кандидата. Это задача России, которой «Грузинская мечта» пытается всячески осуществить. Это ярчайшее доказательство того, что «Грузинская мечта» не желает евроинтеграции Грузии и согласна использовать для этого все рычаги, включая огромное самовредительство», — говорит Ана Нацвлишвили.



В то же время Ана Нацвлишвили подчеркивает, что статья 78 Конституции, которая касается вступления в НАТО и Евросоюз, возлагает ответственность не только на президента, но на правительство, и распространяется на членов парламента. По ее словам, если кто-то из парламентской оппозиции решит поддержать импичмент президента, он станет нарушителем 78-й статьи.



«Граждане»



Парламентская политическая группа «Граждане» также не поддержит импичмент президента.



«Я не собираюсь это поддерживать… В общем, я считаю позорным, что правящая команда установила такие отношения с президентом, и вместо того, чтобы наладить отношения, они пытаются сделать их еще хуже… Это плохо для внутренних процессов страны и очень плохо выглядит на международной арене», — утверждает член партии Кетеван Туразашвили.

Политическая группа «Свобода»



Парламентская политическая группа «Свобода» также не собирается поддерживать импичмент президента. Членами упомянутой группы являются Нато и Ростом Чхеидзе. Эти депутаты прошли в парламент по списку «Национального движения», хотя несколько месяцев назад они поддержали избрание кандидатов в члены Высшего совета юстиции, представленных «Грузинской мечтой». Без их голосов это было бы невозможно.



Как заявила Нато Чхеидзе, поездка в Европу не должна считаться нарушением Конституции.



«Несколько дней назад господин Мдинарадзе заявил, что бессмысленно начинать процедуру импичмента, потому что у нас нет голосов, но с тех пор, похоже, этот бессмысленный процесс приобрел для них какой-то смысл, и они собираются его начать в любом случае.



Визит в Европу не должен рассматриваться как нарушение Конституции. Конечно, наша политическая группа этого не поддержит. Конечно, наша политическая группа этого не поддержит. Я не думаю, что они могут надеяться получить 100 голосов. Я думаю, это попытка осветить другие актуальные темы. Во-вторых, этот шаг соответствует их политическому пути», — сказала Netgazeti Нато Чхеидзе.



Независимые депутаты



Независимый депутат парламента Ника Мачутадзе называет начало процесса импичмента президента неуместным и неприемлемым. Как и Нато и Ростом Чхеидзе, он также прошел в парламент по списку Нацдвижения, хотя и поддержал избрание кандидатов «Мечты» в Высший совет юстиции.



«Конечно, я не поддержу [импичмент], потому что это абсолютно неуместное и неприемлемое явление», — заявил Ника Мачутадзе.



По его мнению, происходящее связано с недавним решением президента, встретиться с лидерами стран Евросоюза для поддержки предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС.



Не поддерживает импичмент президента и Тамар Кордзая. По ее мнению, любое обсуждение нарушения президентом Конституции наносит вред и «усиливает посыл» «Грузинской мечты».



«Фактически «Грузинская мечта» и Ираклий Гарибашвили должны объяснить, почему они не дали согласия Саломе Зурабишвили представлять интересы Грузии в вопросе получения статуса кандидата в ответственный и важный для страны момент. Вместо того, чтобы обсуждать процедуры импичмента, важнее сконцентрироваться на этом», — заявила Тамар Кордзая.



«Европейские социалисты»



Единственная политическая группа в рядах парламентской оппозиции, открыто поддерживающая импичмент президента, — это «Европейские социалисты». Кроме того, по их мнению, это было сделано слишком поздно.



«Президент Грузии много раз нарушала Конституцию Грузии. Это проявляется в пренебрежении государственными интересами. Мы считаем, что это уже запоздало. В самый первый раз, когда она нарушила Конституцию Грузии, надо было принять решение об импичменте. Конечно, вся наша команда его поддержит», — сказал «Имеди» член партии «Европейские социалисты» Фридон Инджия.



«Netgazeti»

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