

Трое оппозиционных депутатов заявили, что не поддержат импичмент президента

01.09.2023 23:18





Оппозиционные депутаты Ника Мачутадзе, Нато и Ростом Чхеидзе не поддержат импичмент президента. Об этом они сообщили Netgazeti.



Сегодня, 1 сентября, стало известно, что «Грузинская мечта» начинает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили.



Как сообщила представитель парламентской политической группы «Свобода» Нато Чхеидзе, члены группы не намерены поддерживать инициативу «Грузинской мечты».



«Несколько дней назад господин Мдинарадзе заявил, что бессмысленно начинать процедуру импичмента, потому что у нас нет голосов, но с тех пор, похоже, этот бессмысленный процесс приобрел для них какой-то смысл, и они собираются его начать в любом случае», — заявила она.



По мнению Нато Чхеидзе, визиты президента в Европу не должны рассматриваться как нарушение Конституции.



«Конечно, наша политическая группа этого не поддержит. Я не думаю, что они могут надеяться получить 100 голосов. Я думаю, это попытка осветить другие актуальные темы. Во-вторых, этот шаг соответствует их политическому пути», — сказала Netgazeti Нато Чхеидзе.



Независимый депутат парламента Ника Мачутадзе назвал процесс инициации импичмента президента неуместным и неприемлемым.



«Конечно, я не поддержу [импичмент], потому что это абсолютно неуместное и неприемлемое явление», — заявил Ника Мачутадзе.



По его мнению, происходящее связано с недавним решением президента, встретиться с лидерами стран Евросоюза для поддержки предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС.





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