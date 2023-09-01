

Дания потребовала сократить количество российских дипломатов в стране до пяти

01.09.2023 23:38





Министерство иностранных дел Дании потребовало от российской дипмиссии в Копенгагене сократить количество сотрудников до уровня, равного численности работников датского посольства в Москве. Об этом дипломаты сообщили послу России Владимиру Барбину



До 29 сентября текущего года в составе российского посольства в Дании должны остаться всего лишь пять дипломатов и 20 административно-технических сотрудников. Датская сторона обосновывает это решение необходимостью сохранения баланса в численности дипломатических представителей обеих стран.



МИД Дании также отмечает, что Москва и Копенгаген пытались решить этот вопрос на переговорах, однако так и не пришли к соглашению. Датская сторона утверждает, что российская делегация настаивала на включении в повестку переговоров вопроса о выдаче виз офицерам российской разведки.



В апреле 2022 года Дания выслала из страны 15 сотрудников российского посольства. Месяц спустя Россия объявила персонами нон грата семь сотрудников посольства Дании. Еще одному датскому дипломату отказали в выдаче визы.



С начала войны западные страны объявили персонами нон грата несколько сотен российских дипломатов. Из-за этого российские спецслужбы за рубежом понесли больший урон, чем за весь период после окончания холодной войны, оценивали сотрудники западных спецслужб и правительств. По словам директора службы внешней разведки Финляндии Антти Пелттари, возможности России оказались сильно подорваны, так как многие шпионы работали под дипломатическим прикрытием.





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