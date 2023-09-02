

Евросовет: Предоставление Грузии европейской перспективы это историческая возможность, которая не должна быть упущена

02.09.2023 11:38





Предоставление Грузии европейской перспективы – это историческая возможность, которая не должна быть упущена, – об этом говорится в заявлении, опубликованном Европейским советом после встречи президента Европейского совета Шарля Мишеля с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



«Президент Мишель встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Брюсселе 1 сентября 2023 года. Лидеры обсудили отношения ЕС-Грузия, а также более широкие события в регионе и последствия войны России против Украины для Грузии и Южного Кавказа. Президент Мишель подчеркнул решение Европейского совета предоставить Грузии европейскую перспективу как историческую возможность, которая не должна быть упущена. Он повторил о приверженности ЕС поддержке Грузии на ее европейском пути. Он также подчеркнул необходимость дальнейшего углубления в стране реформ, особенно в направлениях права, деолигархизации, борьбы с коррупцией и медиа-плюрализма, которые сейчас имеют существенное значение. Деполяризация и построение инклюзивной политической культуры также имеют приоритетное значение.



Президент Мишель встретил похвалой личную приверженность президента Грузии прогрессу европейской перспективы Грузии. Особенно были оценены ее сильный политический фокус на повестке дня ЕС-Грузия и роль в законодательных обсуждениях, в использовании права на помилование личности, что способствовало деполяризации. Президент Мишель еще раз подтвердил непоколебимую поддержку ЕС территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах ее международно признанных границ. Он подчеркнул, что Евросоюз остается привержен повышению устойчивости Грузии», - говорится в заявлении Европейского совета.





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