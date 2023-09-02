

Манджгаладзе: Импичмент следует рассматр как саботаж западного курса Грузии, мы это не поддержим

02.09.2023 13:57





Я обращаюсь к лидерам «Грузинской мечты» объяснить нам, как встречей с президентом Германии или президентом Европейского совета, президент Грузии нарушает Конституцию и как противоречит курсу интеграции Грузии в ЕС - если произошла чья-то люстрация и произойдет процессом начала этого импичмента, то это «Грузинская мечта», - об этом сказал журналистам генеральный секретарь партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, оценивая инициирование правящей партией процесса импичмента президенту Грузии.



По словам Манджгаладзе, обоснование этого «важно и принципиально».



«Избранному ими [«Грузинской мечтой»] президенту обещают импичмент только за то, что она открыто зафиксировала поддержку евроатлантическому курсу Грузии. Я обращаюсь к лидерам «Грузинской мечты» Кобахидзе, Гарибашвили и т.д. - обосновать, объяснить гражданам Грузии, как, встречаясь со Штайнмайером - президентом Германии или президентом Европейского совета, президент Грузии нарушает Конституцию и как противоречит курсу интеграции Грузии в ЕС; какой несут вред эти встречи для евроатлантического курса Грузии. Обоснование этого важно и принципиально. Или наоборот - они делают российское дело, когда не дают президенту и всей другой прозападно настроенной оппозиции возможности реализовать [волю] грузинского народа», - заявил Паата Манджгаладзе.



Кроме того, Манджгаладзе говорит, что они не поддержат импичмент.



«Не только не поддержим, но наша позиция такова, что это люстрация того, кто сторонник свободы Грузии, европейского курса, а кто - сторонник утопления Грузии в российском болоте. Это действие ​​против не президента Зурабишвили, а мы должны рассматривать это действие как саботаж западного курса Грузии», - заявил Манджгаладзе.





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