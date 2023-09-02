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Украинскому олигарху Игорю Коломойскому предъявлены обвинения
02.09.2023 16:52
Украинскому олигарху Игорю Коломойскому предъявлены обвинения. Информацию об этом распространяет Служба безопасности Украины.
По их данным, Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Речь идет о мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.
По данным СБУ, установлено, что в 2013 - 2020 гг. Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.
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