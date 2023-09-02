

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому предъявлены обвинения

02.09.2023 16:52





Украинскому олигарху Игорю Коломойскому предъявлены обвинения. Информацию об этом распространяет Служба безопасности Украины.



По их данным, Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Речь идет о мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.



По данным СБУ, установлено, что в 2013 - 2020 гг. Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





