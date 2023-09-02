

Мдинарадзе: Мы понимаем, что процедура импичмента не принесет результатов

02.09.2023 17:06





Мы видели реакцию наших оппонентов, как они прикрыли человека, нарушившего Конституцию, став соучастниками в нарушении Конституции, — заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.



По его словам, очень жаль, что в истории останется факт, что президент Грузии нарушила высший закон страны.



«Мы считаем, что нарушение Конституции со стороны президента, человека, который должен быть главным гарантом Конституции, не может оставаться без реакции. Эта реакция заключается в том, что мы обсуждаем вопрос об импичменте, а затем инициируем процедуру импичмента. 50 подписей еще не готовы, в понедельник у нас будет встреча большинства, на которой подписей будет гораздо больше, чем 50. Очень жаль, что в истории останется факт, что президент Грузии нарушила высший закон страны», — сказал Мдинарадзе.







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