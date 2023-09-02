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Папуашвили встретился с парламентской делегацией Великобритании
02.09.2023 18:08
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с парламентской делегацией Соединенного Королевства, которую возглавляет председатель межпартийной парламентской группы, работающей по вопросам Грузии в Палате общин, Джонатан Джаногли.
На встрече были подчеркнуты стратегические отношения между Грузией и Великобританией и отмечено, что первая половина 2023 года была особенно плодотворной с точки зрения ряда важных визитов на высоком уровне.
Шалва Папуашвили затронул проблемы безопасности и выразил благодарность Лондону за поддержку Тбилиси на пути к вступлению в НАТО. В свою очередь Джонатан Джаногли подтвердил поддержку Великобританией суверенитета, территориальной целостности и трансатлантической интеграции Грузии.
В завершение встречи Шалва Папуашвили вручил Джонатану Джаногли благодарственную грамоту за вклад в грузино-британские отношения.
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