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Павленишвили: Единственный рычаг, который будет способствовать евроинтерации Грузии - помилование Саакашвили
02.09.2023 19:36
Игра, начатая «Грузинской мечтой» по поводу импичмента, преследует две цели: это саботаж евроинтеграции и попытка отвлечь внимание от основных вопросов, считает член «Национального движения» Ираклий Павленишвили.
Как отметил Павленишвили, «Национальное движение» не собирается участвовать в дворцовых играх олигарха.
«Что касается Саломе Зурабишвили, то если этот человек действительно хочет использовать свою возможность и единственный рычаг, который будет способствовать европейской интеграции нашей страны, то она должна использовать свои полномочия и помиловать третьего президента Михаила Саакашвили. Это единственный эффективный и сильный инструмент в руках Зурабишвили, остальные её слова останутся филькиной грамотой», — сказал Павленишвили.
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