

В Грузии с 4 сентября начинается контроль видимых выбросов автотранспорта на дорогах

03.09.2023 15:06





В Грузии с 4 сентября 2023 года, согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, начнется контроль видимых выбросов автотранспорта на дорогах. Информацию об этом распространяет Департамент экологического надзора.



Контроль будут осуществлять мобильные бригады Департамента экологического надзора с использованием специальных инструментов в соответствии с нормами и правилами, определенными постановлением правительства.



В случае первого нарушения физическое лицо будет оштрафовано на 100 лари, в случае повторного нарушения (то же действие, совершенное через 15 дней после первого штрафа) — на 300 лари, в случае очередного нарушения — на 600 лари. Юридическое лицо будет оштрафовано на 500 лари за первое нарушение, на 1500 лари за повторное нарушение и на 3000 лари за последующее нарушение.



Уклонение от проверки на выбросы влечет за собой такую ​​же санкцию. Если штраф будет уплачен в течение 10 дней, сумма штрафа будет уменьшена на 20%.







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