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Фон Крамон: Решение об импичменте президенту Зурабишвили похоже на попытку отвлечь внимание от реальных проблем
03.09.2023 18:33
Европарламентарий Виола фон Крамон считает, что решение правительства Грузии объявить президенту импичмент выглядит попыткой отвлечь внимание от реальных проблем.
Об этом она заявила на соответсвующий вопрос журналиста: «Активизация президента Грузии и нападки на неё правительства, если вы знаете об импичменте».
«Для меня это выглядит как попытка отвлечь внимание от реальных проблем, чтобы общество могло переключить свое внимание на другие проблемы», — заявила Виола фон Крамон.
«Грузинская мечта» начинает процедуру импичмента президенту Саломе Зурабишвили. Как пояснил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию, начав серию визитов в зарубежные страны без согласия правительства.
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