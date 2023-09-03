

Крамер: Пока Грузия не восстановит контроль над всей своей территорией, международное сообщество обязано оказывать давление на Москву

03.09.2023 21:54





За мной видна территория Грузии, а не России. Международное сообщество никогда не должно признать захват территории Грузии, который мы наблюдали 15 лет назад, - заявил Дэвид Крамер, директор глобальной политики Института Джорджа Буша и бывший помощник госсекретаря США, находясь в селе Одзиси, на линии российской оккупации.



По его словам, США продолжат стоять рядом с Грузией и поддерживать грузинский народ на демократическом и ориентированном на Запад пути.



На вопрос – «В стране разжигается нигилизм, что Грузия не интересна Западу, каково ваше мнение по этому поводу?» – Дэвид Крамер отвечает: «Агрессия России началась здесь 15 лет назад, а затем продолжилась в Украине, хотя в Грузии она никогда не прекращалась. Пока Грузия не восстановит контроль над всей своей территорией, международное сообщество обязано оказывать давление на Москву».



4-5 сентября Институт международного лидерства Маккейна, Институт Джорджа Буша и Центр исследований экономической политики проведут 7-ю Тбилисскую международную конференцию «Повергнуть путинизм!».







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