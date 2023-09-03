

Пашинян назвал «стратегической ошибкой» зависимость Армении от России в сфере безопасности

03.09.2023 23:29





Россия все больше отдаляется от Южного Кавказа, и Армении не стоило рассчитывать только на нее при выстраивании архитектуры своей безопасности, заявил премьер страны Никол Пашинян в интервью La Repubblica.



По его словам, «архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе в сфере приобретения оружия и боеприпасов». Власти республики «вкусили горькие плоды» этой «стратегической ошибки» и теперь пытаются «диверсифицировать» свою стратегию, чтобы защитить страну. «Сегодня, когда Россия сама нуждается в оружии и боеприпасах, понятно, что даже если бы она захотела, то не смогла бы обеспечить потребности Армении в сфере безопасности», — сказал премьер, имея в виду фокус руководства РФ на войне с Украиной.



Пашинян раскритиковал российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе, заявив, что тот не выполняет свою задачу, в том числе не контролирует Лачинский коридор — единственную дорогу, которая связывает данный регион с Арменией, хотя это было прописано в договоренностях Москвы, Еревана и Баку об окончании боевых действий в 2020 году. «Почему? Причин может быть две: либо Российская Федерация не может, либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, на наш взгляд, проблематично», — сказал он.



Также Пашинян отверг претензии Москвы о том, что западные страны якобы подталкивают правительство Армении «к принятию мер, направленных на вытеснение России» из Южного Кавказа. По его мнению, «Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает».



«Есть процессы, которые, конечно, приводят к такой мысли, что <…> однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет», — заключил премьер Армении.



Заявления Пашиняна прозвучали на фоне нового обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе. 1 сентября Минобороны Армении заявило о возобновлении огня со стороны Азербайджана в Гегаркуникской области на востоке республики. В свою очередь Минобороны Азербайджана обвинило вооруженные силы Армении в обстреле позиций на Кяльбаджарском направлении с применением минометов. В Ереване заявили о двух погибших военнослужащих и одном раненом. В Баку — о трех получивших ранения военных.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





