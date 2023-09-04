

Планируется пересмотр существующих штрафов за превышение допустимых норм акустического шума

04.09.2023 10:28





Планируется пересмотр существующих штрафов за превышение допустимых норм акустического шума. Изменения, подготовленные в «Кодекс об административных правонарушениях», будут представлены на сегодняшнем заседании бюро.



Согласно законопроекту, в любой период времени за превышение допустимых норм акустического шума в жилом доме, частной недвижимости или в здании публичного/общественного учреждения за первое нарушение физическое лицо будет оштрафовано на 150 лари, а в случае юридического лица и индивидуального предпринимателя — на 1500 лари. В проекте конкретизируется, что в случае повторного нарушения размер штрафа составит уже 500 лари для физических лиц и 5000 лари для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Законопроектом предусмотрено, что третье и каждое последующее совершение лицом, подлежащим административному штрафу, одного и того же действия влечет наложение штрафа в размере 1000 лари для физического лица и 10 000 лари для юридического лица и индивидуального предпринимателя.



Инициаторами изменений являются члены большинства, которые поясняют, что по данным 2023 года, включая январь-июль, составлено 344 протокола о правонарушениях. По оценке депутатов, статистика показывает, что на фоне существующего регулирования нарушителей не особо беспокоят действующие штрафы, а эффективным способом устранения проблемы является увеличение назначенных штрафов до разумного количества, что может стать более эффективной превентивной мерой.







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