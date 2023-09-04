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Создание следственной комиссии в связи с трагедией в Шови обсудят на заседании бюро парламента Грузии
04.09.2023 11:09
Создание следственной комиссии в связи с трагедией в Шови обсудят на заседании бюро парламента Грузии.
Будет представлен проект постановления, которое инициирует создание временной следственной комиссия, которая призвана изучить причины стихийного бедствия в Шови, а также вопрос своевременного реагирования, законность действий отдельных государственных органов и должностных лиц.
Проект подготовила фракция «Национальное движение».
9 августа лидер фракции Тина Бокучава заявила, что с увеличением числа погибших возникают два вопроса: можно ли было избежать трагедии при наличии системы оповещения и было ли своевременное и эффективное реагирование со стороны государственных структур.
Поэтому оппозиционная партия «Нацдвижение» 14 августа также выступила с призывом к главе МВД явиться в парламент в порядке интерпелляции в связи с трагедией в Шови — «есть вопросы к министру внутренних дел», сказано в обращении. В связи с этим уже зарегистрировано письмо в законодательном органе.
У оппозиционеров пять вопросов к главе ведомства:
• почему не внедрили систему SMS-оповещения для абонентов, которые находятся на опасной территории?
• какова причина запоздалого начала поисково-спасательной операции в Шови?
• почему не обратились за помощью к соседним странам?
• каково оснащение спасательной службы и какие виды спасательно-поисковых вертолетов есть у государства?
• на основании чего государство отказалось от закупки вертолетов HUEY II с помощью гранта от США? Принимало ли МВД в процессе принятия этого решения?
Напомним, курорт Шови (регион Рача) стал местом трагедии 3 августа — сошел оползень. Поднявшаяся река снесла автомобильный мост. На место трагедии вылетели 2 спасательных вертолета пограничной полиции для эвакуации населения. Из зоны стихийного бедствия вывезены 210 человек.
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