

Создание следственной комиссии в связи с трагедией в Шови обсудят на заседании бюро парламента Грузии

04.09.2023 11:09





Создание следственной комиссии в связи с трагедией в Шови обсудят на заседании бюро парламента Грузии.

Будет представлен проект постановления, которое инициирует создание временной следственной комиссия, которая призвана изучить причины стихийного бедствия в Шови, а также вопрос своевременного реагирования, законность действий отдельных государственных органов и должностных лиц.



Проект подготовила фракция «Национальное движение».



9 августа лидер фракции Тина Бокучава заявила, что с увеличением числа погибших возникают два вопроса: можно ли было избежать трагедии при наличии системы оповещения и было ли своевременное и эффективное реагирование со стороны государственных структур.



Поэтому оппозиционная партия «Нацдвижение» 14 августа также выступила с призывом к главе МВД явиться в парламент в порядке интерпелляции в связи с трагедией в Шови — «есть вопросы к министру внутренних дел», сказано в обращении. В связи с этим уже зарегистрировано письмо в законодательном органе.



У оппозиционеров пять вопросов к главе ведомства:

• почему не внедрили систему SMS-оповещения для абонентов, которые находятся на опасной территории?

• какова причина запоздалого начала поисково-спасательной операции в Шови?

• почему не обратились за помощью к соседним странам?

• каково оснащение спасательной службы и какие виды спасательно-поисковых вертолетов есть у государства?

• на основании чего государство отказалось от закупки вертолетов HUEY II с помощью гранта от США? Принимало ли МВД в процессе принятия этого решения?



Напомним, курорт Шови (регион Рача) стал местом трагедии 3 августа — сошел оползень. Поднявшаяся река снесла автомобильный мост. На место трагедии вылетели 2 спасательных вертолета пограничной полиции для эвакуации населения. Из зоны стихийного бедствия вывезены 210 человек.







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