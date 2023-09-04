

Джапаридзе: Импичмент президента полностью совпадает с интересами России

04.09.2023 11:57





Эта начатая «Грузинской мечтой» авантюра, называемая началом процедуры импичмента президента Грузии, полностью совпадает с интересами российской власти, - об этом заявил журналистам один из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе.



По его словам, этот шаг также служит ущербу европейской перспективе Грузии.



«Эта начатая «Грузинской мечтой» авантюра, называемая началом процедуры импичмента президента Грузии, полностью совпадает с интересами власти России. Насколько известно, представители российской власти отрицательно относятся к действиям президента Саломе Зурабишвили, к ее усилиям в плане того, чтобы страна не потеряла уникальный шанс получить статус кандидата в члены ЕС. Поэтому этот шаг, предпринятый «Грузинской мечтой», полностью совпадает с интересами власти России и служит нанесению ущерба европейской перспективе нашей страны и нанесению ущерба усилиям Саломе Зурабишвили, которые направлены на получение Грузией статуса кандидата в члены ЕС до конца года», - сказал Джапаридзе.





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