

В Тбилиси проходит ежегодная международная конференция «Поражение путинизма»

04.09.2023 12:10





В Тбилиси проходит ежегодная международная конференция «Поражение путинизма».



Конференцию проводят Институт международного лидерства Маккейна, Институт Джорджа Буша и Центр исследований экономической политики. В мероприятии принимают участие европейские и американские политики, а также дипломаты.



Как заявил журналистам директор глобальной политики Института Джорджа Буша и бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер, конференция проводится уже восьмой год и каждый, кто приезжает на эту конференцию, является сторонником и другом Грузии.



«Мы хотим выразить нашу солидарность с грузинским народом, в отношении демократических реформ Грузии, и, конечно, Грузия вместе с Украиной, со многими другими странами этого региона находится под серьезной угрозой со стороны Москвы, и это исходит от Путина, который пытается контролировать страны этого региона, отрицать их независимость, суверенитет. Мы хотим выразить нашу поддержку независимости Украины, Беларуси, Армении, Азербайджана, Молдовы и, конечно же, Грузии», — заявил Дэвид Крамер.



Двухдневная конференция, основными темами которой являются война в Украине, будущее НАТО и Евросоюза, а также разработка политики против путинизма, официально открылась сегодня. Участники конференции вчера были на линии оккупации и ознакомились с ситуацией на месте.







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