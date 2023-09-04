

Папуашвили: Грузинский и израильский народы связывает 26-вековая дружба

04.09.2023 12:20





«Визит Амира Охана является продолжением позитивной динамики, и я верю, что он внесет значительный вклад в дальнейшее углубление отношений между нашими странами», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на совместном брифинге, состоявшемся после встречи с председателем Кнессета Израиля Амиром Охана.



«Грузинский и израильский народы связывает 26-вековая дружба, и именно эти прочные связи создают твердую основу для развития плодотворного и многопланового сотрудничества между Грузией и Израилем.



Мы ценим этот визит и интенсивное общение, которое состоялось в нынешней сложной, полной вызовов геополитической ситуации.



Мы благодарны Государству Израиль за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, поддержку политики непризнания оккупированных регионов», — заявил Папуашвили.



По его словам, на встрече обсуждалось сотрудничество между Грузией и Израилем в различных сферах, в том числе на парламентском уровне, а также в сферах экономики, туризма, культуры и безопасности.



«Мы надеемся, что в 2024 году начнутся переговоры о подписании соглашения о свободной торговле, что создаст еще больше возможностей в отношениях между нашими странами и народами.



На встрече мы также говорили о вызовах региональной безопасности. Желаем стабильности и мира Израилю и в целом региону Ближнего Востока», — заявил Шалва Папуашвили.





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