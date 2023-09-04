

Джордж Буш: То, как обращаются с вашим третьим президентом в тюрьме, разбивает мне сердце

04.09.2023 12:25





Экс-президент США Джордж Буш направил открытое письмо участникам Международной конференции «Победа над путинизмом», которая проходит в 7-й раз в Тбилиси. Обращение политика зачитал бывший помощник Госсекретаря США Дэвид Крамер.



43-й президент Соединенных Штатов выражает сомнение в отношении приверженности правительства Грузии демократическим ценностям. В то же время политик подчеркивает, что обращение грузинских властей к третьему президенту Михаилу Саакашвили «разрывает» ему сердце.



В письме выражается обеспокоенность по поводу растущего влияния России в Грузии и поддержки грузинского руководства в отношении народа и лидеров Украины.



«В то время, как проходит встреча в Тбилиси, внимание всего мира по-прежнему приковано к Украине. Исход этой войны имеет безграничное значение для свободы и демократии во всем мире, включая Грузию. Победа Украины показывает, что демократические силы могут получить преимущество.



Победа Украины подчеркнет силу народа, который стремится жить в условиях свободы. А победа Украины также проложит путь к возможности того, что Россия прекратит оккупацию 20% территории вашей страны, спустя 15 лет после вторжения Путина.



Грузинский народ по-прежнему непоколебим в своей поддержке стремления Грузии стать полноправным членом трансатлантического демократического общества и стать членом Евросоюза и НАТО. Гражданское общество в Грузии продолжает играть важную роль в развитии страны. Как я упоминал в прошлом году, Грузия занимает особое место в моем сознании. У вас есть верные друзья в Соединенных Штатах.



По-прежнему остаются вопросы к приверженности грузинского правительства демократическим ценностям. То, как обращаются с вашим третьим президентом в тюрьме, разбивает мне сердце. Есть опасения по поводу растущего влияния России в вашей стране и по поводу поддержки властями украинского народа и руководства <Украины>.



Пришло время всем сплотиться. Давайте, воспользуемся этой конференцией, чтобы подтвердить нашу приверженность демократии и свободе и нанести поражение силам, которые угрожают этим идеалам.



Боже, благослови грузинский народ и храбрых борцов за свободу по всему миру», — пишет Джордж Буш.





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