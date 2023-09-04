|
|
|
Амир Охана: Мы обсудили хорошие отношения между Грузией и Израилем
04.09.2023 12:27
«Мы завершили необычайную, успешную встречу, на которой я поговорил со своим коллегой, председателем парламента Грузии, мы обсудили хорошие отношения между Грузией и Израилем и пути дальнейшего углубления этих отношений усилиями парламентов», — заявил председатель парламента Израиля Амир Охана после встречи с Шалвой Папуашвили.
По его словам, связи между Грузией и Израилем еще больше углубятся.
«Нас связывают исторические связи и контакты. Месяц назад состоялась встреча премьер-министров наших стран, и сегодня мы, председатели парламентов, продолжаем наше сотрудничество. Группы дружбы прекрасно работают. Эти контакты чрезвычайно важны. На встрече мы отметили необходимость объединения усилий против попыток Ирана дестабилизировать безопасность. Наши необычайные контакты в сфере безопасности спасают множество жизней, мы должны бороться с терроризмом, мы стоим в этом вместе. Также мы подчеркнули последовательную политику Израиля и его полную поддержку территориальной целостности Грузии. Признаюсь, сегодня я впервые приехал в Грузию. Надо отметить теплый прием, гостеприимство. Отношение к выдающемуся грузину Серго Метревели, награде. Запланированные нами встречи, в том числе с премьер-министром, демонстрируют не только наши отношения, но и разнообразие многих проектов, по которым мы сотрудничаем. Сюда скоро прибудут представители наших комитетов. Я с нетерпением жду приезда моего коллеги Шалвы Папуашвили в Израиль», — заявил Охана.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна