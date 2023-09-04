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Чихладзе: Не удастся собрать 100 голосов для импичмента
04.09.2023 13:19
По заявлению одного из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе, собрать 100 голосов для отставки президента с должности в порядке импичмента не удастся.
«Прежде всего, я думаю, что собрать 100 голосов не удастся, чтобы импичмент состоялся, нужно, чтобы представители из всех оппозиционных групп поддержали эту инициативу. Соответственно, я уверен, что оппозиционные группы это не поддержат. При этом, думаю, четко проявится, кто выполняет задание России и кто пополнит ряды тех 76 «русских» депутатов, проголосовавших тогда за российский закон. Поэтому я не думаю, чтобы это состоялось, однако, к сожалению, состоявшийся факт, что в процессе евроинтеграции этот факт не пойдет на пользу Грузии и станет еще одним наносящим ущерб и тормозящим фактором», - заявил Чихладзе.
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