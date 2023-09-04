

Председатель парламента Грузии обвинил президента в преднамеренном нарушении Конституции

04.09.2023 13:20





Это было намеренное нарушение Конституции, поскольку президент обратилась к правительству за согласием, получила отказ и, несмотря на отказ, все равно поехала, что является намеренным нарушением Конституции, - об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, на вопрос импичмента в отношении Саломе Зурабишвили следует смотреть с меньшими эмоциями. По мнению председателя парламента, президент вторглась в компетенцию исполнительной власти.



«Что касается вопроса импичмента, я думаю, нам следует взглянуть на этот вопрос менее эмоционально и здраво. Конечно, установить должен Конституционный суд, но в дискуссии, которую я наблюдаю, никто не отрицает, что осуществление визита без согласия правительства Грузии было нарушением Конституции, это одно. Во-вторых, это было намеренное нарушение Конституции, поскольку президент обратилась к правительству за этим согласием, получила отказ и, несмотря на этот отказ, все равно отправилась с этим визитом, что является умышленным нарушением. В-третьих, это существенное нарушение Конституции, поскольку мы имеем дело с вторжением одной из ветвей власти в компетенцию исполнительной власти, когда Конституция однозначно определяет, что необходимо согласие правительства, и несмотря на неполучение этого согласия, происходит осуществление данной компетенции и осуществление внешнего представительства Грузии. С нашей точки зрения, это серьезное нарушение, исходя из этого, приняли решение инициировать процедуру импичмента. Что касается последующего процесса, будет подготовлено представление, вы знаете, что нужны подписи 50 депутатов для отправки этого представления в Конституционный суд, это вскоре произойдет, у Конституционного суда есть один месяц, чтобы составить свое правовое заключение по этому вопросу и передать парламенту. В том случае, если Конституционный суд сочтет, что в правовом плане мы имеем дело с нарушением Конституции, в парламенте будет уже голосование в связи с импичментом. Я слышал в комментариях оппозиции, что они не собираются поддерживать, но будет голосование, и тогда им предстоит принять это решение», - сказал Папуашвили.





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