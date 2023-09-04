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Глава МИД Грузии встретился со спикером Кнессета Израиля


04.09.2023   13:43


Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили встретился с главой делегации законодательного органа Государства Израиль, спикером Кнессета Амиром Охана, находящимся с официальным визитом в Грузии.

По сообщению пресс-службы МИД, в рамках встречи были обсуждены текущие вопросы партнёрских отношений между двумя странами и приоритеты будущего сотрудничества.

«Министр иностранных дел подчеркнул важность обмена визитами высокого и высшего уровней между странами и уже осуществленных мероприятий в этом направлении.

Разговор также коснулся сотрудничества в рамках международных организаций. С удовлетворением было отмечено, что отношения между Грузией и Израилем динамично развиваются как в двустороннем, так и в многостороннем форматах», — отмечается в информации пресс-службы МИД.

Стороны уделили особое внимание важности углубления бизнес-контактов и значении парламентского измерения в формировании повестки дня двустороннего сотрудничества.


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