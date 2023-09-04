

Непредоставление MAP Грузии и Украине в 2008-м обернулось войной сегодня - Уильям Тейлор

04.09.2023 13:45





Экс-посол США в Украине Уильям Тейлор заявил, что непредоставление Грузии и Украине плана действий по вступлению в НАТО — MAP (Membership Acting Plan) в 2008-м обернулось войной сегодня.



Представитель Института мира США подчеркнул, что именно этот «урок» мировое сообщество должно извлечь из августовской войны 2008 года.



«Давайте, извлечем еще один урок из войны 2008 года: еще одним событием, произошедшим в 2008 году, до того, как Россия вторглась в Грузию, был саммит НАТО.



Мы помним, что на этом саммите НАТО в Бухаресте грузины и украинцы потребовали предоставить MAP, и вы, вероятно, помните, что Соединенные Штаты в то время поддержали эту просьбу.



Поэтому, исходя из войны 2008 года, это урок для меня, что на саммите НАТО должны были предоставить Грузии и Украине план действий по членству, и сегодня мы бы не находились в состоянии войны», — заявил Тейлор на Международной конференции в Тбилиси — «Победа над путинизмом», где обсуждаются вопросы внешней политики, демократии и безопасности.







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