

89% семей в Грузии обеспечены интернетом

04.09.2023 13:53





По результатам опроса 2023 года об использовании информационно-коммуникационных технологий в домохозяйствах, 89,0 процента грузинских домохозяйств имеют доступ к интернету, что на 0,6 процентных пункта выше, чем в 2022 году - говорится в отчете Грузстата.



Доля семей, имеющих доступ к глобальной сети, увеличилась на 0,3 процентных пункта в городах, и на 1,0 процентных пункта в сельской местности, достигнув 93,1 и 83,4% соответственно.



По регионам самый высокий показатель зафиксирован в Аджарии и Тбилиси - 96,2 и 94,2% соответственно.



По результатам опроса, за последние 3 месяца Интернетом пользовались 82,7% населения в возрасте 6 лет и старше, что на 2,8 процентных пункта выше, чем в предыдущем году. В городах этот показатель составил на 87,7%, а в селах – 74,7%.



Среди мужчин инернетом пользуется 82, 3%, среди женщин – 83%.



По возрастным группам показатель использования интернета является самым высоким среди населения в возрасте 15-29 лет - 98,1%.



Среди граждан в возрасте от 15 лет и старше, пользовавшегося Интернетом в течение последних 3 месяцев, 93% входили в сеть каждый день или почти каждый день, 6,4% - хотя бы раз в неделю (но не каждый день) и 0,6% - реже.



По результатам опроса среди населения в возрасте 15 лет и старше, пользовавшегося интернетом в течение последних трех месяцев, основными целями использования глобальной сети являются: использование социальных сетей (95,6%), получение доступа к видео и аудио-контенту ( 94,3%), поиск информации по вопросам здоровья (50,5%), ознакомление с новостями (49,1%), использование интернет-банкинга (47,1%), поиск информации о товарах и услугах (45,2%), электронная почта (41,6%), загрузка программного продукта (кроме игр) (16,1%), поиск работы или отправка заявок на получение работы (13,3%).





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