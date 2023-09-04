Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гарибашвили: Ни один килограмм винограда не останется невостребованным


04.09.2023   14:51


«Я хотел бы четко заявить и успокоить граждан, что ни один килограмм винограда не останется невостребованным», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на сегодняшнем заседании правительства.

По словам Гарибашвили, государство примет виноград по 90 тетри.

«Мы собрались несколько недель назад и заявили, что сохраним субсидию, и сказали, что поврежденный виноград будет принят государством по 90 тетри. Несколько дней назад в Кахетии прошел довольно сильный град, виноградники были повреждены, люди готовили виноград к сдаче, но, к сожалению, прошел град. Несмотря на это, хотелось бы четко заявить и успокоить наших дорогих граждан, что ни один килограмм винограда, будь то поврежденный или обычный виноград, не останется невостребованным. Государство примет его по 90 тетри, включая поврежденный градом виноград», — заявил Ираклий Гарибашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна