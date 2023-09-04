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Гарибашвили: Ни один килограмм винограда не останется невостребованным
04.09.2023 14:51
«Я хотел бы четко заявить и успокоить граждан, что ни один килограмм винограда не останется невостребованным», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на сегодняшнем заседании правительства.
По словам Гарибашвили, государство примет виноград по 90 тетри.
«Мы собрались несколько недель назад и заявили, что сохраним субсидию, и сказали, что поврежденный виноград будет принят государством по 90 тетри. Несколько дней назад в Кахетии прошел довольно сильный град, виноградники были повреждены, люди готовили виноград к сдаче, но, к сожалению, прошел град. Несмотря на это, хотелось бы четко заявить и успокоить наших дорогих граждан, что ни один килограмм винограда, будь то поврежденный или обычный виноград, не останется невостребованным. Государство примет его по 90 тетри, включая поврежденный градом виноград», — заявил Ираклий Гарибашвили.
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