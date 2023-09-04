

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель посетит Грузию

04.09.2023 14:53





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, через несколько дней Грузию посетит верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



По его словам, грузинская сторона предоставит ему информацию о выполнении еврорекомендаций.



«Мы ждем через несколько дней г-на Борреля, которому еще раз предоставим обновленную информацию о том, где находимся в процессе имплементации этих 12 рекомендаций. Сегодня, через час, у нас будет Межведомственная комиссия по евроинтеграции, где также обсудим, еще раз услышим от ведомств обновленную информацию о том, как идет процесс европейской интеграции. Так что все очень хорошо. Мы доведем этот процесс до конца», - сказал Гарибашвили.



По его словам, президент Грузии и оппозиция в течение последних 10 лет ничего не сделали для европейской интеграции.



«Хотел бы напомнить - ни президент Грузии, ни наши критики - оппозиция за последние 10 лет ничего не сделали на пути евроинтеграции. Все эксклюзивно заслуга «Грузинской мечты» - соглашение об ассоциации, свободная торговля, безвизовый режим и европейская перспектива. Я верю, что у наших европейских друзей будет более чем достаточно аргументов для того, чтобы предоставить стране заслуженный статус», - сказал Гарибашвили.





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