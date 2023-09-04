

Линкявичюс: Я бы хотел, чтобы внешняя политика Грузии соответствовала внешней политике ЕС

04.09.2023 15:02





Есть предположения о том, как продолжится процесс евроинтеграции. Есть шанс, что до конца года Украина и Молдова начнут переговоры о присоединении, а это значит, что у Грузии также будет возможность получить статус кандидата, - заявил журналистам в Тбилиси бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.



По его словам, есть 12 приоритетов Еврокомиссии, в связи с одним из них прогресса не произошло, по другим - небольшой прогресс. По словам Линаса Линкявичуса, если Грузии будет предоставлен статус кандидата, к 12 приоритетам могут быть добавлены пункты.



«Есть шанс, что Украина и Молдова начнут переговоры о вступлении. Это означает, что и у Грузии появится возможность получить статус кандидата, не за достижения, не из-за прогресса, а чтобы сохранить на арене и не потерять. Но если это произойдет, к этим 12 пунктам добавится больше пунктов, которые еще не реализованы», - отметил Линкявичюс.



При этом, по его словам, он бы хотел, чтобы внешняя политика Грузии соответствовала внешней политике ЕС.



«Я бы хотел, чтобы внешняя политика Грузии соответствовала внешней политике ЕС, чего не происходит. Если хочешь быть членом клуба, следует соблюдать правила клуба, о каком бы клубе ни шла речь. Будь то шахматный клуб или Евросоюз. Существуют правила, которые необходимо соблюдать», - отметил Линкявичюс.



Бывшему министру иностранных дел Литвы задали вопрос касательно решения властей Грузии начать процедуру импичмента президента Зурабишвили. По его словам, это внутреннее дело страны.



«Процесс импичмента, будь то в Грузии или в США, является внутренним делом. Что касается процесса евроинтеграции, давайте посмотрим на прогресс, которого добилась Грузия, что сделано, что сделано недостаточно – это самое главное. Что касается импичмента, то это внутреннее дело, и я не собираюсь вмешиваться, это не мое дело, но я знаю, что Саломе Зурабишвили была достаточно последовательной в деле защиты процесса евроинтеграции, указывала на недостатки и проблемы, что, на мой взгляд - достойный подход, и я не считаю это вредным для процесса», - сказал Линас Линкявичус.





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