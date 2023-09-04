

НПО: «Грузинская мечта» вредит процессу европейской интеграции посредством импичмента президенту

04.09.2023 15:12





Грузинские неправительственные организации критикуют «Грузинскую мечту» за решение инициировать импичмент Саломе Зурабишвили. В совместном заявлении НПО, этот шаг расценивается как противодействие стремлению страны вступить в Евросоюз.



«31 августа президент Грузии начала кампанию в поддержку предоставления Грузии статуса кандидата посредством встречи с европейскими лидерами. Этому предшествовало заявление Администрации правительства, которым президенту было отказано во визитах в Украину, Германию, Польшу, Швейцарию, Бельгию, Данию, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Болгарию и Чехию.



Начало импичмента президенту из-за того, что он убеждает лидеров ЕС в необходимости получения Грузии статуса кандидата, является прямыми нападками на ЕС, что отмечают и наши европейские партнеры. Статья 78 Конституции Грузии обязывает как президента, так и правительство принять все меры для обеспечения интеграции в Европейский Союз. Вызывает тревогу то, что правительство не только игнорирует свои собственные обязательства, но и препятствует президенту Грузии – конституционному органу – реализовать наш исторический выбор.



Именно действия, препятствующие европейской интеграции, являются нарушением Конституции. Мы вновь напомним правительству Грузии о непоколебимой воле грузинского народа к интеграции в Евросоюз и призываем его прекратить наносить ущерб процессу европейской интеграции, в виде процедуры импичмента президента.



Заявление подписали десять грузинских НПО.





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