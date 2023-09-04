

Евродепутат Крамон: я за отмену статуса для Грузии, если условия ЕС не будут выполнены

04.09.2023 15:20





Евродепутат Виола фон Крамон заявила, что поддерживает упразднение статуса, при условии, если требования ЕС не будут выполнены.



Европарламентарий подчеркнула, что выступает за то, чтобы присвоить статус кандидата грузинскому народу, который, бесспорно, в большинстве своем «проевропейский и прозападный», но если руководство Грузии не выполнит требований Еврокомиссии, Крамон поддержит предложение об упразднении статуса кандидата для Грузии.



«Мы все знаем, что грузинский народ заслуживает статуса кандидата. Грузия — очень проевропейская и прозападная страна, и мы находимся в очень сложной стратегической ситуации. Поэтому многие из нас не уверены, какое решение является наилучшим.



Мы выступаем за то, чтобы предоставить статус кандидата грузинскому народу, а не правительству Грузии. Но все по-прежнему остается открытым, и если Грузия получит статус кандидата, то это должно быть с некоторыми оговорками.



Я выступаю за отмену статуса, если условия не будут выполнены, но это все еще тема для обсуждения», — пояснила Крамон.



Напомним, правящая политическая команда «Грузинская мечта» считает, что выполнены — в той или иной мере — все рекомендации Еврокомиссии, кроме одной — деполяризации, которую власти не могут преодолеть без участия оппозиции, которая ничего в этом направлении не делает.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





