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Евродепутат Крамон — об импичменте: «Напоминает мыльную оперу»
04.09.2023 16:39
Евродепутат Виола фон Крамон снова прокомментировала вопрос импичмента президента Грузии, назвав попытку убрать Зурабишвили с занимаемой должносты «мыльной оперой», «игрой» и «детским садом».
«Это напоминает мне мыльную оперу. Подобные игры — детский сад, что отвлекает от домашних проблем.
Президент имеет право <осуществлять политические визиты>, потому что в Конституции есть статья, которая гласит, что Грузия стремится к интеграции в ЕС.
И, конечно, ее работа заключается в лоббировании этой европейской интеграции, поэтому я не вижу никаких проблем в ее турне», — заявила европарламентарий.
Напомним, партия власти «Грузинская мечта» начинает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили, которая, по утверждению большинства, грубо нарушила Конституцию Грузии, начав серию визитов в зарубежные страны без согласия правительства. Сбор подписей, необходимых для подачи в Конституционный суд в законодательном органе, начнется в ближайшие дни, для чего требуется согласие 50-ти депутатов.
Параллельно с этим процессом президент Саломе Зурабишвили продолжает встречи в европейских столицах.
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