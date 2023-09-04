

Грузию посетит первый вице-президент банка EBRD

04.09.2023 16:44





Грузию посетит первый вице-президент банка EBRD и руководитель группы обслуживания клиентов Европейского банка реконструкции и развития (EBRD, European Bank for Reconstruction and Development) Юрген Ригтеринк, сообщает «Первый канал» (Общественный вещатель Грузии).



Ригтеринк в течение недели посетит Армению, Грузию и Азербайджан.



Вместе с управляющим директором EBRD в Восточной Европе и на Кавказе Маттео Патроне он проведет встречи с представителями правительства, руководителями Центрального банка, лидерами бизнес-сектора и представители международных финансовых организаций в каждой стране.



Члены делегации примут участие в церемонии передачи полномочий регионального директора EBRD на Кавказе Катарины Бьорлин Хансен — преемнику Алкису Врениосу Дракиносу.



Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) сообщает, что регион Южного Кавказа более 10 миллиардов евро в 680-ть проектов — как в частном, так и в государственном секторах.





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