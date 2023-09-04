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НПО: путем импичмента «Грузинская мечта» вредит процессу евроинтеграции
04.09.2023 16:46
Десять НПО публикует заявление, в котором подчеркивается, что решение правящей партии «Грузинская мечта» начать процедуру импичмента вредит евроинтеграции Грузии.
«Инициирование импичмента президента из-за того, что она убеждает лидеров ЕС в необходимости получения Грузией статуса кандидата, является прямой атакой на ЕС, что было отмечено нашими европейскими партнерами.
Статья 78-я Конституции Грузии обязывает как президента, так и правительство принимать все меры для обеспечения интеграции в ЕС.
Вызывает тревогу тот факт, что правительство не только игнорирует свои обязательства, но и препятствует президенту Грузии — органу Конституции — осуществить наш исторический выбор», — отмечается в заявлении.
Это, по мнению неправительственных организаций, и является нарушением Конституции Грузии.
НПО еще раз напоминают правительству о непоколебимой воле грузинского народа в отношении интеграции в ЕС и призывают его прекратить наносить ущерб процессу европейской интеграции в форме импичмента президента.
Под заявлением подписались: «Стражи демократии», «Tbilisi Pride», «Страж суда», «Сапари», Ассоциация молодых юристов Грузии, Фонд «Открытого общества»-Грузия, «Права-Грузия», Группа поддержки женских инициатив, Центр психосоциальной и медицинской реабилитации жертв пыток и Институт развития свободы информации.
Напомним, партия власти «Грузинская мечта» начала процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили, которая, по утверждению большинства, грубо нарушила Конституцию Грузии, начав серию визитов в зарубежные страны без согласия правительства.
Сбор подписей, необходимых для подачи в Конституционный суд в законодательном органе, начнется в ближайшие дни, для чего требуется согласие 50-ти депутатов.
Параллельно с этим процессом президент Саломе Зурабишвили продолжает встречи в европейских столицах.
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