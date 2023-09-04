

Саакашвили: Люди не простят тех, кто работает на разделение партии, этого не допустим ни я, ни наш народ

04.09.2023 17:54





Люди не простят тех, кто работает на разделение партии, этого не допустим ни я, ни наш народ, - об этом в связи с «Национальным движением» пишет третий президент Михаил Саакашвили.



Как он отметил, любое искусственное разделение – это игра врага.



«Мне нравится, Софо Джапаридзе от моего имени работает вместе со всеми членами и менеджментом «Единого национального движения», чтобы партия сохранила твердость.



Любое искусственное разделение, отключение, вбрасывание фальшивых тем – это игра нашего врага и мы не должны радовать врага. Люди не простят тех, кто работает на разделение партии, этого не допустим ни я, ни наш народ. В том, что главная проблема для власти - «Единое национальное движение», думаю, мы и вчера убедились в Чохатаури.



Мелкими обидами и личными амбициями дело сделать нельзя. Я уверен, что в условиях единства победа неминуема и намерен активно использовать все дни даже этого плена для борьбы и освобождения Грузии от русской власти!», - написал Саакашвили в Facebook.





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