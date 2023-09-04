

Виола фон Крамон: Граждане Грузии - проевропейские, они хотят стать частью Евросоюза, членом НАТО

04.09.2023 18:06





«В нынешней ситуации придать Грузии европейскую перспективу – это большой успех. Правительство Грузии имеет такие же шансы, Грузии была предоставлена ​​европейская перспектива и четко определено, что необходимо сделать, чтобы у страны был прогресс в качестве страны-кандидата», — заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон.



По ее словам, у Грузии еще есть возможность получить статус кандидата, хотя ее это не устраивает с технической точки зрения.



Кроме того, по мнению Виолы фон Крамон, развитие событий в Грузии вызывает много вопросов, речь идет о более интенсивном сотрудничестве с Россией, а также сотрудничестве с китайскими инвесторами.



«Процесс расширения ЕС – это, главным образом, процесс, основанный на заслугах. Все страны, желающие вступить в ЕС, имеют одни и те же шансы. Это означает, что существует четкая повестка дня того, что необходимо сделать, чтобы привести страну в соответствие с ЕС. Для меня ясно, что одни и те же предпосылки должны существовать для всех стран. То есть условия для Грузии должны быть такими же, как для стран Западных Балкан, Молдавии и Украины. На мой взгляд, нынешней ситуации придать Грузии европейскую перспективу – это большой успех. Правительство Грузии имеет такие же шансы, Грузии была предоставлена ​​европейская перспектива и четко определено, что необходимо сделать, чтобы у страны был прогресс в качестве страны-кандидата, Грузии дали европейскую перспективу и четко определили, что необходимо сделать, чтобы продвинуть страну к статусу кандидата на членство в ЕС. То, что мы видели до сих пор, не было полностью удовлетворительным и не соответствовало нашим ожиданиям. Многие ожидания не оправдались, хотя у Грузии еще есть возможность получить статус кандидата, но с технической точки зрения мы не удовлетворены. Мы задаемся вопросом, почему правительство не использует возможности, которые мы им предоставили. Посмотреть на уровень реформ, политического плюрализма и демократических институтов, верховенства закона и т.д. Надо признать, что Украина сделала больше даже в условиях войны. Молдова далеко впереди.



Развитие событий в Грузии вызывает много вопросов. Имеется в виду более интенсивное сотрудничество с Россией, а также сотрудничество с китайскими инвесторами, они способствуют притоку российского капитала, многие российские граждане получают право здесь проживать. Каким должен быть на это ответ? Я лично считаю (и это не мнение ни правительства Германии, ни Европейского парламента, а мое личное мнение), что мы не должны позволять России влиять на правительство Грузии. Мы обязаны использовать этот момент и окно возможностей, чтобы найти решение, несмотря на отсутствие амбиций правительства Грузии, предоставить Грузии статус кандидата с конкретными условиями, потому что Грузия очень важна, а граждане Грузии настолько проевропейски настроены и они хотят быть частью Европейского союза, членом НАТО, вы записали это в Конституции. Поэтому мы обязаны хорошенько подумать», — заявила Первому каналу Грузии Виола фон Крамон.







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