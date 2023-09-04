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Генерал Бен Ходжес: Не похоже, что правительство Грузии делает все, что необходимо
04.09.2023 18:07
Не похоже, что правительство Грузии делает все, что необходимо, - заявил американский генерал Бен Ходжес.
По его словам, США должны мыслить более стратегически, чтобы сделать Грузию экономически и политически частью Запада.
«На самом деле не похоже, что правительство Грузии делает все, что необходимо. Я думаю, что правительство Грузии должно хотеть европейской интеграции так же сильно, как этого хочет грузинский народ, и я надеюсь, что так оно и будет. Кроме того, я думаю, что США следует думать более стратегически о Черноморском регионе, о том, чтобы сделать Грузию экономически и политически частью Запада», - сказал Бен Ходжес.
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