

Премьер Грузии провел очередное заседание комиссии по евроинтеграции

04.09.2023 19:33





Премьер Грузии провел 67-е заседание комиссии по евроинтеграции. Ираклий Гарибашвили вместе с главами ведомств обсудили системный подход к вопросу деолигархизации, который «реализуется в соответствии с рекомендацией ЕС».





Решено, что правительство разработает план действий. Он будет содержать шаги, которые будут соответствовать выводам Венецианской комиссии и требованиям Евросоюза.



«Было отмечено, что это важный шаг, который еще больше улучшит выполнение 12 рекомендаций и в полной мере продемонстрирует шаги, предпринятые Грузией до подготовки отчета ЕС», — говорится в сообщении Администрации правительства.



Главе правительства был представлен подготовленный различными ведомствами доклад — это отчет о выполнении Соглашения об интеграции и ассоциации с ЕС за шесть месяцев 2023 года.



«Страна добилась значительного прогресса в этом направлении, который будет представлен европейским коллегам в ближайшее время. Участники встречи обсудили выполнение рекомендаций ЕС. Были обсуждены шаги, которые необходимо предпринять в ближайшем будущем», — говорится в заявлении Администрации правительства.





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