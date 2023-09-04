

«Чмошники и трусы напали на женщин» — лидер «Нацдвижения» отреагировал на инцидент в Гурии

04.09.2023 19:36





Вчера, 3 сентября в регионе Гурия, городе Чохатаури избили активистов партии «Нацдвижения». Инцидент произошел во время раздачи буклетов избирателям. Председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили сегодня комментирует нападение на членов партии и призывает общественность не бояться властей:



— «Русская мечта [подразумевается правящая партия Иванишвили, прим.ред.] и феодал Чигогидзе решили отобрать у местных жителей сквер имени [писателя] Нодара Думбадзе в Чохатаури. <…> Чигогидзе решил еще больше заработать. Вчера мы увидели, как активисты «Национального движения» подверглись нападению и физическому насилию. Чмошники и трусы напали, в том числе на женщин, оскорбляли их словесно и физически.



Эти бандиты сегодня скрываются. Несмотря на все, мы обязательно раздадим эти листовки, мы обязательно защитим этот сквер от застройки. Если решат начать застройку, то нам придется физически защищать городской сквер. Все должны понимать, и я хочу обратиться к обществу, к гражданам Чохатаури, всей Гурии — не бойтесь этих презренных трусов», — сказал Леван Хабеишвили.



Леван Хабеишвили призывает общество Чохатаури говорить о проблемах жителей и обещает защитить интересы каждого:



— «Где они сейчас? — они попрятались. И если вчера они надеялись на свои кулаки, то посмотрите, сколько нас сегодня. Я уверен, что они не решатся и не появятся. Хочу сказать каждому гражданину, не только нашим местным партийным лидерам — я буду защищать интересы каждого из вас, где бы я ни был. Мы придем всей командой и защитим каждого из вас».



Что произошло в центре Чохатаури



Вчера активисты и члены оппозиционного «Национального движения» подверглись нападению и физическому насилию во время раздачи брошюр в центре города Чохатаури. По данным ЕНД («Нацдвижения»), пострадали около десяти человек. По словам активистки Татии Николашвили, нападавших было около двух десятков.



По данным оппозиционеров, руководитель Озургетской [тоже регион Гурия] парторганизации ЕНД, Давид Хаванадзе был доставлен в клинику бригадой Скорой помощи.



«Нацдвижение» заявляет, что в физическом противостоянии участвовал представитель местного Сакребуло [орган местного самоуправления], и одновременно председатель фракции «Грузинская мечта» в регионе Лаша Толордава. В беседе с Netgazeti Толордава отрицает этот факт.



По заверениям председателя фракции «Мечты» в Гурии, во время инцидента находился на рынке и прибыл на место несколько позже. По информации МВД, расследование по данному факту начато по статье 126 УК, подразумевающей насилие и предусматривает минимальный срок лишения свободы до пяти лет.





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