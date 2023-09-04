

США, ЕС и Британия потребовали от ОАЭ прекратить поставки электроники в Россию

04.09.2023 20:56





Западные дипломаты усиливают давление на Объединенные Арабские Эмираты, которые стали одним из крупнейших хабов по обходу санкций против России и «приютили» до 30% богатейших граждан, уехавших из РФ после начала войны.



США, Евросоюз и Великобритания направили в ОАЭ делегации чиновников, чтобы убедить власти прекратить поставки в Россию подсанкционных товаров, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне и Брюсселе.



По их словам, речь идет в первую очередь о чипах и электронике, которые могут использоваться для производства оружия.



Торговля России с ОАЭ в прошлом году выросла на 68% до рекордных $9 млрд. При этом поставки отдельных товаров из «санкционных списков» стали больше в десятки раз. Так, за январь–май 2023 года из ОАЭ в РФ было продано компьютерных компонентов на $149 млн против всего $1 млн за тот же период годом ранее. Экспорт электронного оборудования взлетел в 20 раз, до $20 млн, а коммуникационного — достиг $64 млн, хотя в январе–мае 2022 года был равен нулю.



Эти поставки вызывают нарастающую обеспокоенность американских и европейских чиновников, пишет WSJ. Делегации из США и ЕС ранее в этом году посещали Турцию и Казахстан, добиваясь блокировки «серого экспорта» товаров двойного назначения.



Последний визит американских официальных лиц в ОАЭ состоялся в январе. Замминистра финансов и куратор финансовой разведки США Брайан Нельсон предупредил местных чиновников о готовности вводить санкции против компаний и физлиц, помогающих обходить меры в отношении России. Спустя несколько дней после визита Нельсона «дочку» в ОАЭ был вынужден закрыть Сбербанк, а еще через две недели местный регулятор отозвал лицензию на банковские операции у «дочки» МТС-Банка.



В апреле стало известно, что второй по размеру активов банк ОАЭ — Emirates NBD (ENBD) — начал блокировать инвестиционные счета клиентов из РФ, которые переводили в Дубай активы, хранившиеся в европейских депозитариях.





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