

Майкл Карпентер: Мы хотим и нуждаемся в том, чтобы Грузия была в евроатлантических институтах

04.09.2023 21:12





«Мы хотим и нуждаемся в том, чтобы Грузия была в евроатлантических институтах», — заявил посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер на ежегодной международной конференции в Тбилиси.



По мнению Карпентера, это отвечает национальным интересам США, а также углублению демократии в Грузии.



Пока мы ждем отчета Еврокомиссии в октябре, а в конце года Совет Евросоюза примет решение о европейском будущем Грузии, этот период является окном возможностей. Настало время, когда многие сказали бы, что правительству следует удвоить свои усилия, чтобы найти способ использовать это окно. Потому что такая вещь может некоторое время не открываться снова. ЕС четко обозначил, что для этого нужно. Есть 12 пунктов. Это плюрализм СМИ, независимость правосудия, деолигархизация. Это важнейшие шаги, которые Грузия должна предпринять. Вопрос звучит так — это ли ваше стратегическое направление, этого ли вы хотите, чтобы страна пошла сюда, тогда для достижения этого должны быть мобилизованы все государственные ресурсы. Мы поддержим эти усилия, но решать вам. Грузины заплатили большую цену в 2008 году, и они заслуживают интеграции в евроатлантические институты, потому что они культурно, исторически и политически европейцы. Грузия заслуживает этого как демократия, с некоторыми трудностями, но демократия. Нам нужно помочь этому случиться, но им также необходимо действовать, чтобы эта возможность не была упущена», — заявил Майкл Карпентер.







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